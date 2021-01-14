Cehennem Melekleri bitti demeden bitmez!

Sylvester Stallone’nun öncülüğünde başlayan Cehennem Melekleri, her yeni filmde yerini sağlamlaştırarak yoluna devam etti. 3 filmlik Cehennem Melekleri serisine bir yenisi eklenmek üzere. Ancak yaşanan bazı anlaşmazlıklar serinin yeni filmi olan Cehennem Melekleri 4’ün tehlikede olduğunu düşündürüyordu.

Amerikan aksiyon sinema dünyasının efsane ismi oyuncu, yönetmen senarist ve yapımcı Sylvester Stallone tarafından kaleme alınan ve 2010 yılında vizyona giren serisinin ilk filmi The Expendables Türkçesi ile Cehennem Melekleri filmi, 80’li ve 90’lı yılların efsane aksiyon oyuncularını bir araya getirmesi ile dikkat çekmiş ve büyük ilgi görmüştü.

2010 yılında vizyona giren ilk filmden sonra Cehennem Melekleri 2 2012 yılında, Cehennem Melekleri 3 ise 2014 yılında kısa aralıklarla vizyona girerek serinin tam bir efsane haline gelmesini sağladılar. Ancak son filmden sonra aradan oldukça uzun bir zaman geçti ve hayranlar Cehennem Melekleri 4 için giderek sabırsızlanmaya başladı.

CEHENNEM MELEKLERİ 4 HAKKINDA

Filmler, eski efsanelerin yeniden toplanmasını konu alıyor ve buna uygun olarak her bir filmde 80’li ve 90’lı yıllarda Hollywood sinemasında aksiyon filmlerinin vazgeçilmezleri olan oyuncuları izliyoruz. Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews, Randy Couture, Mickey Rourke, Jean-Claude Van Damme, Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger ve daha nice efsane ismi bu seride izleme şansımız oldu.