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Cehennem Melekleri bitti demeden bitmez!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 14.01.2021 08:41 | Son Güncelleme:
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Cehennem Melekleri bitti demeden bitmez!

Hollywood’un aksiyon ustalarını bir araya getiren Cehennem Melekleri serisi, her yeni filmde izleyicinin gönlündeki yeri sağlamlaştırarak ilerledi. Sırada Cehennem Melekleri 4 var...

Sylvester Stallone’nun öncülüğünde başlayan Cehennem Melekleri, her yeni filmde yerini sağlamlaştırarak yoluna devam etti. 3 filmlik Cehennem Melekleri serisine bir yenisi eklenmek üzere. Ancak yaşanan bazı anlaşmazlıklar serinin yeni filmi olan Cehennem Melekleri 4’ün tehlikede olduğunu düşündürüyordu.

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Amerikan aksiyon sinema dünyasının efsane ismi oyuncu, yönetmen senarist ve yapımcı Sylvester Stallone tarafından kaleme alınan ve 2010 yılında vizyona giren serisinin ilk filmi The Expendables Türkçesi ile Cehennem Melekleri filmi, 80’li ve 90’lı yılların efsane aksiyon oyuncularını bir araya getirmesi ile dikkat çekmiş ve büyük ilgi görmüştü.

2010 yılında vizyona giren ilk filmden sonra Cehennem Melekleri 2 2012 yılında, Cehennem Melekleri 3 ise 2014 yılında kısa aralıklarla vizyona girerek serinin tam bir efsane haline gelmesini sağladılar. Ancak son filmden sonra aradan oldukça uzun bir zaman geçti ve hayranlar Cehennem Melekleri 4 için giderek sabırsızlanmaya başladı.

CEHENNEM MELEKLERİ 4 HAKKINDA

Filmler, eski efsanelerin yeniden toplanmasını konu alıyor ve buna uygun olarak her bir filmde 80’li ve 90’lı yıllarda Hollywood sinemasında aksiyon filmlerinin vazgeçilmezleri olan oyuncuları izliyoruz. Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews, Randy Couture, Mickey Rourke, Jean-Claude Van Damme, Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger ve daha nice efsane ismi bu seride izleme şansımız oldu.

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Sylvester Stallone, Cehennem Melekleri 4 filminin, serinin son filmi olacağını söyledi. Sonrasında ise filmin ortak yapımcılarından Avi Lerner ile yaşadığı anlaşmazlık yüzünden ekipten ayrıldığını açıkladı. Adı cinsel istismar olayına karışan Avi Lerner, hem Hollywood camiasından hem de Cehennem Melekleri ekibinden büyük tepki görmüştü. Filmin oyuncularından Terry Crews, “Cinsel istismarcılarla çalışmam, bu onları korumak olur.” dedi. Crews’in bu açıklamadan sonra seride devam edip etmeyeceği bir soru işaretine döndü.

CEHENNEM MELEKLERİ 4 İÇİN TOPLANIYORLAR

Yaşanan tüm karmaşalardan sonrası Sylvester Stallone, 2018 yılında ekibe geri döndüğünü ve son filmin iki parça halinde olacağını açıkladı. Stallone dönmeden seriye dönmeyeceğini açıklayan Arnold Schwarzenegger ve Bruce Willis ile birlikte bir fotoğraf paylaşan Stallone, ekibin yeniden toplandığı mesajını vermişti.

Ekran Alıntısı

CEHENNEM MELEKLERİ 4 NE ZAMAN YAYINLANIR?

Yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda 2022 yılından önce Cehennem Melekleri 4 filmi görmemiz pek mümkün değil gibi görünüyor. Cehennem Melekleri 4 senaryosunun hazır olduğu ve ekibin bir araya geldiği konuşulsa da yapımcı, yönetmen ya da oyunculara ait herhangi bir açıklama bulunmuyor.

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