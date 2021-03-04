The Walking Dead'in Maggie'sinin Negan'la da görülecek bir hesabı var

Lauren Cohan, The Walking Dead dizisinde canlandırdığı Maggie Rhee karakterinin dönüşüyle Jeffrey Dean Morgan'ın hayat verdiği Negan karakterinin "başının belada olacağını" söyledi.

Megan'ın geri dönmesi, Norman Reedus'ın canlandırdığı Daryl karakterine yıllarca neden evden uzakta olduğunu açıklayabileceği anlamına da geliyor.

"YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR"

Comicbooks'un haberine göre "Maggie'nin, Negan'la tekrar yüzleşeceği anda aklından neler geçebileceği konusunda izleyicilerin kesinlikle kendi fikirlerini edinmesini istiyorum" diyen Cohan, "Yol uzun, yapılacak çok şey var. Başı belada" ifadelerini kullandı.

Megan "İşte Negan" adlı geçmiş olaylarla şimdikilerin birlikte işleneceği bölümde yer alacak. Maggie ile Negan'ın arasındaki hikaye, bu yaz ilk gösterimi yapılacak 11. sezonda da devam edecek.

NME'ye röportajında "11. sezon üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" diyen dizi sorumlusu Angela Kang, Maggie'yle Negan arasındaki hikayeye ilişkin şunları söyledi:

Maggie geri döndü; üzerinde çalıştığımız harika bir Maggie-Negan hikayesi var. Bizi bunca zamandır takip eden hayranlarımızın dört gözle bekleyebileceği birçok şey var.

