MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dwayne Johnson’dan sonra Will Smith de ABD başkanlığına göz dikti

Dwayne Johnson’dan sonra Will Smith de ABD başkanlığına göz dikti

04.03.2021 07:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dwayne Johnson’dan sonra Will Smith de ABD başkanlığına göz dikti

Sevilen aktör Will Smith payıma düşeni yapacağım diyerek, Dwayne Johnson’dan sonra ABD başkanlığına göz kırpan ikinci oyuncu oldu. Oyuncu makamın önce "biraz derlenip toplanmasını" beklediğini söyledi.

Will Smith pazartesi katıldığı bir podcastte ileride "bir noktada" başkan adayı olmayı düşünebileceğini söyleyerek siyasi emellerinden bahsetti.52 yaşındaki oyuncuya siyasete atılmakla ve ırkçılıkla karşı karşıya geldiği durumlarla ilgili görüşleri soruldu. "Sanırım şimdilik o makamın biraz derlenip toplanmasını bekleyeceğim" diyen Smith, şunları ekledi:

Sonra, ileride bir noktada bunu düşüneceğim. Oyuncu "kesinlikle" bir fikri olduğunu ve insanlar arasındaki anlayışı geliştirmenin yanı sıra toplumsal uyum ihtimaline de inandığını söyledi. "İster sanat alanında kalarak ister bir noktada siyasete yönelik girişimler yaparak, payıma düşeni kesinlikle yapacağım"

601871-30761172

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar'dan eşine: 'Ya sen kocamsın ayıp ya'Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar'dan eşine: 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

WİLL SMİTH: "IRKÇILIĞA MARUZ KALDIM"

Siyah Giyen Adamlar'ın (The Man in Black) 4 Grammy ödüllü yıldızı, ABD'de Siyahi biri olarak büyüme deneyimlerini de paylaşarak z- kelimesinin kendisine en az 5 kez dendiğini söyledi. "Bu hakarete muhtemelen 5-6 kez maruz kalmışımdır. Neyse ki, bunu bana söyleyen zeki bir insan hiç olmadı" dedi.

Irkçıların ve ırkçılığın aptalca olduğu izlenimiyle büyüdüm, bunlarla baş etmek kolaydı. Onlar bu denli tehlikeliyken daha zeki olmak zorundaydım. Bir ırkçının gözlerinin içine baktığımda zeka emaresi namına hiçbir şeye rastlamadım.

"CEHALET BARİZ KÖTÜLÜKTEN DAHA YAYGIN"

Oyuncu, kariyerinin başında daha çok sistemik ırkçılığa rastladığını ve "cehaletle kötülük arasındaki farkın" dikkatini çektiğini söyledi. Smith şunları söyledi:

Neyse ki cehalet bariz kötülükten daha yaygın. Eğitim ve anlayış sürecinin ırkçılığın maalesef ülkemizin kumaşına işlemiş daha tehlikeli ve zor yönlerini hafifletebileceği konusunda da hep ümitli oldum.

Smith şu sıralar yeni Netflix dizisi Değişiklik Yap: ABD'de Eşitlik Mücadelesi'ni (Amend: The Fight For America) tanıtıyor. Siyasete yöneleceğinin sinyalini en son 2015'te veren Smith, o sıralar başkan adayı olan Donald Trump'ın açıklamalarının sonunda başkan adayı olmasına neden olacağını söylemişti. O sıralar CBS News'a şunları söylemişti:

İnsanlar haberlerde duvarlar ve Müslümanlarla ilgili söyledikleri bu çılgınca şeyleri söylemeye devam ederse beni siyasete girmeye zorlayacaklar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
Deniz Seki'nin büyük değişimi! Son haliyle şaşırttı!Deniz Seki'nin büyük değişimi! Son haliyle şaşırttı!
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
Anahtar Kelimeler:
Dwayne Johnson Will Smith
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Diğer Haberler

İlk vukuatı saç emme değilmiş! Paris Hilton: 'Çizgiyi aştı'

Canlı yayındaki 'emme' olayı tek değilmiş!

Survivor'dan elenen Çağman'dan ünlüler takımıyla ilgili flaş sözler!

Survivor'dan elendi takım arkadaşlarını bombaladı!

Koronavirüse yakalanan Eda Ece sağlık durumunu anlattı: Hiç iyi değildim

Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü oyuncudan yeni haber var!

Deniz Seki'nin büyük değişimi! Son haliyle görenleri şaşırttı!

Deniz Seki'nin büyük değişimi! Son haliyle şaşırttı!

Fatma Turgut: Sertab Erener ile artık konuşmuyoruz

'Sertab Erener ile artık konuşmuyoruz'

Demet Akalın'dan Kerimcan Durmaz'a zeytin dalı

Demet Akalın'dan Kerimcan Durmaz'a zeytin dalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.