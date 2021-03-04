Dwayne Johnson’dan sonra Will Smith de ABD başkanlığına göz dikti

Will Smith pazartesi katıldığı bir podcastte ileride "bir noktada" başkan adayı olmayı düşünebileceğini söyleyerek siyasi emellerinden bahsetti.52 yaşındaki oyuncuya siyasete atılmakla ve ırkçılıkla karşı karşıya geldiği durumlarla ilgili görüşleri soruldu. "Sanırım şimdilik o makamın biraz derlenip toplanmasını bekleyeceğim" diyen Smith, şunları ekledi:

Sonra, ileride bir noktada bunu düşüneceğim. Oyuncu "kesinlikle" bir fikri olduğunu ve insanlar arasındaki anlayışı geliştirmenin yanı sıra toplumsal uyum ihtimaline de inandığını söyledi. "İster sanat alanında kalarak ister bir noktada siyasete yönelik girişimler yaparak, payıma düşeni kesinlikle yapacağım"

WİLL SMİTH: "IRKÇILIĞA MARUZ KALDIM"

Siyah Giyen Adamlar'ın (The Man in Black) 4 Grammy ödüllü yıldızı, ABD'de Siyahi biri olarak büyüme deneyimlerini de paylaşarak z- kelimesinin kendisine en az 5 kez dendiğini söyledi. "Bu hakarete muhtemelen 5-6 kez maruz kalmışımdır. Neyse ki, bunu bana söyleyen zeki bir insan hiç olmadı" dedi.

Irkçıların ve ırkçılığın aptalca olduğu izlenimiyle büyüdüm, bunlarla baş etmek kolaydı. Onlar bu denli tehlikeliyken daha zeki olmak zorundaydım. Bir ırkçının gözlerinin içine baktığımda zeka emaresi namına hiçbir şeye rastlamadım.