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The Witcher dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu

09.07.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in çok sevilen yapımı The Witcher 2. sezon tarihi belli oldu. Başrolünü Henry Cavill’in üstlendiği The Witcher'ın ikinci sezonu 17 Aralık 2021'de yayınlanacak.

The Witcher dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu

Çekimleri geçtiğimiz aylarda bitirilen Netflix dizisi The Witcher'ın ikinci sezonunun yayın tarihi açıklandı. The Witcher ikinci sezonun 17 Aralık 2021 tarihinde yayınlanacağı duyuruldu.

THE WITCHER HAKKINDA

Andrzej Sapkowski‘nin kaleminden çıkan hikayenin 2019 yılında Netflix tarafından dizi uyarlaması yayınlandı. Yıl sonunda 76 milyon kişi tarafından en az iki dakika izlendi. Bu ilgi diziyi gösterime girdiği dönem Netflix‘in en çok izlenen yapımı konumuna taşıdı.

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Henry Cavill'in "Rivialı Geralt" ve Freya Allan'ın "Ciri" olarak gözüktüğü The Witcher'ın ikinci sezon duyurusu, WitcherCon'un bir parçası olarak açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix The Witcher dizisi
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