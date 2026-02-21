SPOR

Thierry Henry'den Victor Osimhen için olay açıklama! Barcelona'ya transferini istedi

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen için Arsenal ve Barcelona efsanesi Thierry Henry'den flaş bir yorum geldi. Fransız futbol efsanesi Barcelona'nın gerçek bir 9 numaraya ihtiyacını olduğunu belirterek Victor Osimhen'in ismini verdi. İşte detaylar...

Thierry Henry'den Victor Osimhen için olay açıklama! Barcelona'ya transferini istedi
Burak Kavuncu
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den bonservisini aldığı Victor Osimhen sarı-kırmızılı takımda gollerine devam ederken, transfer piyasasında da adı sürekli Avrupa'nın dev takımlarıyla anılmaya devam ediyor.

THIERRY HENRY'DEN OSIMHEN AÇIKLAMASI! "BARCELONA'NIN İHTİYACI VAR..."

Thierry Henry den Victor Osimhen için olay açıklama! Barcelona ya transferini istedi 1

Dario Sport haber kanalında yorumda bulunan Thierry Henry, "Barcelona’nın gerçek bir 9 numaraya, üst düzey bir santrfora ihtiyacı var. Victor Osimhen, Erling Haaland ya da Harry Kane gibi müthiş golcülerden bahsediyorum. Potansiyel vadeden oyuncular değil, kendini kanıtlamış bitiriciler." dedi.

ATLETICO MADRID'E MAAŞ ENGELİ...

Thierry Henry den Victor Osimhen için olay açıklama! Barcelona ya transferini istedi 2

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan haberlere göre, Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in Atletico Madrid’e transfer ihtimali giderek zayıflıyor. Fichajes’in aktardığı bilgilere göre Madrid temsilcisi için bu transfer, sportif gerekçelerden çok ekonomik şartlar nedeniyle gerçekçi görünmüyor.

Osimhen’in Galatasaray’da kazandığı yıllık ücretin, Atletico Madrid’in mevcut maaş skalasının oldukça üzerinde olduğu ifade edildi. Kulübün uzun süredir uyguladığı ücret politikasını korumakta kararlı olduğu ve bu prensipten sapmak istemediği vurgulandı. İspanyol ekibinin, transferde isimden ziyade kulüp projesini ön planda tuttuğu ve mali disiplini riske atacak bir adım atmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

PERFORMANSIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR...

Thierry Henry den Victor Osimhen için olay açıklama! Barcelona ya transferini istedi 3

Victor Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 7 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırıp 2 de gol pası vererek takımına önemli katkı sundu.

27 yaşındaki yıldız forvet, Süper Lig’de ise 16 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyarak skor üretmeye devam etti.

