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Thierry Henry, Pazartesi günü Monaco'da işbaşı yapıyor!

FRANSA HABERLERİ  | 12.10.2018 22:56 | Son Güncelleme

Teknik direktör Leonardo Jardim ile yollarını ayıran ve listenin ilk sırasına Thierry Henry'i alan Monaco, Fransız teknik adamla imza aşamasına geldi.

Thierry Henry, Pazartesi günü Monaco'da işbaşı yapıyor!

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Henry, haftasonunda Belçika Milli Takımı'ndaki asistan koçluk görevinden istifa edecek ve Pazartesi günü Monaco'ya imza atacak.

Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev alan Henry, Championship takımlarında

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