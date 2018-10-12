Thierry Henry, Pazartesi günü Monaco'da işbaşı yapıyor!

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Henry, haftasonunda Belçika Milli Takımı'ndaki asistan koçluk görevinden istifa edecek ve Pazartesi günü Monaco'ya imza atacak.
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