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  4. Thomas Müller, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı

Thomas Müller, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.07.2024 07:58
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Alman futbolcu Thomas Müller, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Thomas Müller, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı
Thomas Müller

Thomas Müller

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) Almanya Milli Takımı formasını son kez giyen 34 yaşındaki Thomas Müller, milli takım kariyerini sonlandırdı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Müller, "131 milli maç ve 14 yıldan uzun bir süre... Almanya Milli Takımı’nı bırakma kararı aldım. Taraftarlara ve birlikte çalıştığım herkese teşekkür ederim" ifadelelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı formasını 131 kez terleten Thomas Müller 45 gol, 41 asistlik skor katkısı verdi. Tecrübeli futbolcu, Almanya ile 2014 Dünya Kupası’nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Euro 2024
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Anahtar Kelimeler:
Almanya Thomas Müller
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