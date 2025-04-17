Thomas Müller sürprizi! Kariyerinde bir ilk yaşayıp imzayı atacak

Bayern Münih'te Thomas Müller dönemi sona eriyor. 35 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Alman devine veda etme kararı aldı.

KARİYERİNDE BİR İLK YAŞANACAK

Kariyeri boyunca Almanya dışına çıkmayan ve Bayern Münih dışında hiçbir takımda oynamayan Thomas Müller, sezon sonunda Bayern'den ayrılıp yeni takımına imza atacak.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Müller'in MLS ekiplerinden LA Galaxy ile büyük oranda anlaştığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin de çok istediği oyuncuların başında gelen Müller'in kararını Amerika'dan yana kullandığı ifade edildi.