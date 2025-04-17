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  4. Thomas Müller sürprizi! Kariyerinde bir ilk yaşayıp imzayı atacak

Thomas Müller sürprizi! Kariyerinde bir ilk yaşayıp imzayı atacak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.04.2025 16:33
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Son günlerde adı Fenerbahçe'yle sık sık anılan Thomas Müller'in yeni adresi belli oluyor. Sezon sonunda Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alman oyuncunun kendisine yapılan teklifleri değerlendirmeye aldığını ve son kararını verdiği öğrenildi.

Thomas Müller sürprizi! Kariyerinde bir ilk yaşayıp imzayı atacak
Thomas Müller

Thomas Müller

ALM Almanya
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Bayern Münih'te Thomas Müller dönemi sona eriyor. 35 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Alman devine veda etme kararı aldı.

KARİYERİNDE BİR İLK YAŞANACAK

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Kariyeri boyunca Almanya dışına çıkmayan ve Bayern Münih dışında hiçbir takımda oynamayan Thomas Müller, sezon sonunda Bayern'den ayrılıp yeni takımına imza atacak.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

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Müller'in MLS ekiplerinden LA Galaxy ile büyük oranda anlaştığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin de çok istediği oyuncuların başında gelen Müller'in kararını Amerika'dan yana kullandığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayern München Thomas Müller
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