Thomas Reis: Sezon başında kimse Beşiktaş ile üçüncülük savaşı vereceğimizi düşünmezdi

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig’in 27’nci haftasında evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçı öncesinde Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Agresif oyun sergileyerek kesinlikle galibiyet almak için oynayacaklarını belirten Thomas Reis, “Maçlarda geriden gelip puan kazanmak ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir şey değildi. Bunu daha önceki birçok maçta da bu sezonda ortaya çıkarmıştık. Göztepe maçı için de mükemmel bir geri gelme maçıydı diyebilirim. Adana Demirspor çok zor bir durumda. Bunun da bilincindeyiz. Bu saatten sonra ligde kalabilmeleri çok zor diyebilirim. Ama sonuçta birçok oyuncu da kendini göstermeye çalışacaktır. Özellikle önümüzdeki sezonda yeni bir takıma gidebilmek adına. Ellerinden geleni zaten yapıyorlar, yapmaya da devam edeceklerdir. Bu sebepten dolayı zor bir maç bizi bekliyor. Bizim de planımız bu maçı kazanmak. Bu maçı kazanmak istiyoruz ve puanları Samsun'da bırakmak istiyoruz” diye konuştu.

'KESİNLİKLE KAZANMAK İSTİYORUZ'

Samsunspor’un son olarak oynadığı 2 Süper Lig karşılaşmasında da kötü bir oyun sergilediklerini ve Adana Demirspor karşılaşmasında kesin bir galibiyet almak istediklerini belirten Thomas Reis, “Son 2 maçın her bir yarısında da kötü oynadığımızı gördük. Rizespor karşılaşmasında ikinci yarıyı çok kötü oynadık. Göztepe karşılaşmasında ise birinci yarıyı çok kötü oynadık. Bu bizim adımıza çok iyi bir şey değil. Bunu çok daha iyi yapmamız gerekiyor. Adana Demirspor karşısında çok daha agresif bir oyun sergilememiz gerekiyor. Maçın iki yarısında da güzel oynamamız gerekiyor. Rakibimizin puan ya da puanlarla ayrılabileceklerinin düşüncesini bile vermememiz gerekiyor. Planımız da bu şekilde. Bu maçı kesinlikle kazanmak istiyoruz” dedi.

'SEZON BAŞINDA KİMSE BEŞİKTAŞ İLE ÜÇÜNCÜLÜK SAVAŞI VERECEĞİMİZİ DÜŞÜNMEZDİ'

Beşiktaş’ın yanı sıra, Eyüpspor ve Göztepe gibi takımlarında üçüncülük için savaştığını söyleyen Reis, “Beşiktaş ile üçüncülük pozisyonu için savaş vermekteyiz. Sadece Beşiktaş değil aynı zamanda diğer rakiplerimiz de var. Eyüpspor ve Göztepe gibi takımlarda bu yarışta. Onlar da çok iyi performans gösteriyorlar. Ama her şeyden önce bizim kendi takımımızın göstermiş olduğu performans çok çok önemli. Aslında Beşiktaş gayet iyi bir takım. Sezon başına da gayet iyi başlamışlardı ama sonrasında istemedikleri sonuçları aldıkları için biraz düşüş yaşadılar. Sezon başında açıkçası kimse bizim Beşiktaş'la bu haftalarda üçüncülük savaşı vereceğimizi beklemezdi diye düşünüyorum. Ama biz de şimdiye kadar çok iyi bir performans gösterdik” dedi.

'CARLO HOLSE’NİN 4’üNCÜ SARI KART POZİSYONUNDA FAUL BİLE GÖREMEDİM'

Deplasmanda Göztepe’ye karşı oynadıkları maçta alınan hakem kararları hakkında eleştiride bulunan Reis, “Bizim oynamış olduğumuz karşılaşmalar için son basın toplantısında hakemlerin sadece 2-3 maç iyi bir performans göstermediklerini söylemiştim. Ancak son oynamış olduğumuz maçta Carlo'nun 4’ncü sarı kart pozisyonunu izlediğimde açıkçası faul bile göremedim. Ancak 4’üncü kartı aldığı için bu hafta bizimle birlikte oynayamayacak çünkü cezalı duruma düştü. Yani çok temasın bile olmadığı bir pozisyonda Carlo'ya çok basit bir sarı kart gösterildi. Tabi o maç geride kaldı. O pozisyonda aynı zamanda rakiple alakalı da bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü Göztepe'nin oyuncusu Fair Play kurallarına uymayan bir harekette bulunduğu için belki sarı kart görmesine sebep oldu diyebilirim. Emre'nin penaltı pozisyonunda da penaltı verilebilirdi. Ama dediğim gibi ne yazık ki çok basit hatalar yapıldı ve Carlo 4’ncü sarı kartı gördüğü için bir sonraki maçta bizimle olamayacak” diye konuştu.

'YUNUS’UN PERFORMASINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM'

Takımdaki sakatlık durumları hakkında bilgi veren Reis, “Satka’nın kasıyla alakalı bir problemi var. Bu sebepten dolayı bizimle birlikte olamayacak. Muhtemelen milli aradan sonra tekrardan bizimle birlikte çalışmalara başlayacak. Sadece Satka değil tabi ki bazı pozisyonlarda zaman zaman değişiklikler yapıyoruz. Geçen maç üzerinde Satka oynayamadığı için Yunus oynadı ve çok iyi bir performans gösterdi. Bundan ötürü de çok mutluyum. Aslında çok geniş bir kadromuz da yok ama var olan oyuncularımızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Takım ruhunu her zaman ortaya çıkarmak istiyoruz ki bunu şimdiye kadar gayet iyi yaptık. Yunus'un göstermiş olduğu performanstan ötürü çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Kulübede oturmak, yedek olmak her zaman zordur. Sahadaki oyuncular iyi performans gösterdiği müddetçe yedek kalmak zorunda kalabiliyorsunuz. Oyuncuları da her zaman hazır olmaları gerekiyor. Umarım Carlo'nun yerine oynayacak olan oyuncumuz da en iyi şekilde performans gösterir” ifadelerini kullandı. (DHA)