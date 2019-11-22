Thomas Tuchel: Neymar'ın babası değilim

Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar'ın, Madrid'de Davis Cup'ı izlemesi yeni bir krizin çıkmasına sebep oldu.

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında bugün oynanacak Lille maçı öncesinde konuşan Tuchel, "Neymar'ın Madrid'de olmasından hoşlanmadım ancak ne yapabilirim? Onun babası değilim, polis değilim. Sadece takımın teknik direktörüyüm" dedi.

Tuchel'in bu açıklamalarından kısa bir süre sonra Neymar, sosyal medya hesabından neşeli halini yansıtan bir paylaşım yaptı ve "Her hayatta sıkıntılar vardır. Endişelenirsen, sorunu iki katına çıkarırsın. Endişelenme" notunu düştü.

13 Ekim'den beri forma giyemeyen Neymar, Paris Saint-Germain'de bu sezon 5 resmi maçta oynayan 27 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı. Brezilyalı yıldız forvetin yaz transfer döneminde adı sık sık Barcelona ve Real Madrid ile anılıyordu.



