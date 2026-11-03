Thun - Hearts Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Thun Perşembe 20:45 Hearts

Thun ile Hearts, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Stockhorn Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Her iki takım da son dönemde zorlu maçlar geçirdi. 5 Kasım 2026'da UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacaklar.

Takımların güncel form bilgileri Thun tüm kulvarlar Lausanne 4-5 Thun İsviçre Süper Ligi G

Thun 2-3 Lugano İsviçre Süper Ligi M

Thun 0-1 Hajduk Split UEFA Konferans Ligi M

Twente 1-0 Thun UEFA Konferans Ligi M

Zurich 4-2 Thun İsviçre Süper Ligi M Hearts tüm kulvarlar Hearts 1-2 Hibernian İskoçya Lig Kupası M

Hearts 2-2 Rangers FC İskoçya Premier Ligi B

Motherwell 0-2 Hearts İskoçya Premier Ligi G

Trabzonspor 2-0 Hearts UEFA Konferans Ligi M

Celtic 7-1 Hearts İskoçya Premier Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Thun, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu. Hearts da benzer bir performans sergileyerek son 5 maçından yalnızca 1 galibiyet çıkardı, 3 maçta ise kaybetti.

Eksik Oyuncular Thun ✓ Bilinen eksik yok Hearts 4 eksik Finlay Pollock Tom Renaud Craig Halkett Blair Spittal

Hearts kadrosunda Finlay Pollock (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Tom Renaud (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Craig Halkett (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) ve Blair Spittal (Sakat - Kaval Kemiğinden Sakat) yer almıyor.