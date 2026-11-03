Thun - Hearts Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Thun ile Hearts, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Stockhorn Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Her iki takım da son dönemde zorlu maçlar geçirdi. 5 Kasım 2026'da UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacaklar.
Thun, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu. Hearts da benzer bir performans sergileyerek son 5 maçından yalnızca 1 galibiyet çıkardı, 3 maçta ise kaybetti.
Hearts kadrosunda Finlay Pollock (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Tom Renaud (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Craig Halkett (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) ve Blair Spittal (Sakat - Kaval Kemiğinden Sakat) yer almıyor.
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