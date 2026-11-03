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Thun - Hearts Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Thun ve Hearts, UEFA Konferans Ligi'nde zorlu bir mücadele için karşı karşıya geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Thun - Hearts Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Konferans Ligi
Thun
Perşembe 20:45
05.11.2026
Hearts
Stadyum: Stockhorn Arena

Thun ile Hearts, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Stockhorn Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Her iki takım da son dönemde zorlu maçlar geçirdi. 5 Kasım 2026'da UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacaklar.

Takımların güncel form bilgileri
Thun

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Lausanne 4-5 Thun İsviçre Süper Ligi G
  • 25.10.2026 Thun 2-3 Lugano İsviçre Süper Ligi M
  • 22.10.2026 Thun 0-1 Hajduk Split UEFA Konferans Ligi M
  • 15.10.2026 Twente 1-0 Thun UEFA Konferans Ligi M
  • 10.10.2026 Zurich 4-2 Thun İsviçre Süper Ligi M
Hearts

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Hearts 1-2 Hibernian İskoçya Lig Kupası M
  • 28.10.2026 Hearts 2-2 Rangers FC İskoçya Premier Ligi B
  • 25.10.2026 Motherwell 0-2 Hearts İskoçya Premier Ligi G
  • 22.10.2026 Trabzonspor 2-0 Hearts UEFA Konferans Ligi M
  • 18.10.2026 Celtic 7-1 Hearts İskoçya Premier Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Thun, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu. Hearts da benzer bir performans sergileyerek son 5 maçından yalnızca 1 galibiyet çıkardı, 3 maçta ise kaybetti.

Eksik Oyuncular

Thun

Bilinen eksik yok

Hearts

4 eksik
Finlay Pollock Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Tom Renaud Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Craig Halkett Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Blair Spittal Sakat Kaval Kemiğinden Sakat

Hearts kadrosunda Finlay Pollock (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Tom Renaud (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Craig Halkett (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) ve Blair Spittal (Sakat - Kaval Kemiğinden Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Thun - Hearts maçı ne zaman?

Maç 5 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek.

Thun - Hearts maçı saat kaçta?

Maç 20:45'te başlayacak.

Thun - Hearts maçı hangi kanalda?

Yayın bilgisi mevcut değil.

Thun - Hearts maçında hangi oyuncular eksik?

Hearts'ta Finlay Pollock, Tom Renaud, Craig Halkett ve Blair Spittal eksik.

Thun ve Hearts'ın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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