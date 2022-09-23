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THY, Afrika hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

23.09.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY, Afrika hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Afrika'daki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle yapılması planlanan bazı seferlerini iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan bilgilendirmede, bugün yapılması planlanan TK 667 İstanbul-Douala, Douala-Yaounde, TK 633 İstanbul-Ndjemana, TK 663 Ndjemana-Niamey, Niamey-İstanbul, TK 550 İstanbul-Bamako, TK 551 Bamako-İstanbul, TK 559 İstanbul-Cotonou, TK 559 Cotonou-Abidjan ve TK 559 Abidjan-İstanbul seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

24 Eylül'de planlanan TK 667 Yaounde-İstanbul, TK 634 Niamey-İstanbul, TK 550 İstanbul-Bamako, TK 551 Bamako-İstanbul, TK 533 İstanbul-Ouagadougou, TK 533 Ouagadougou-Freetown, TK 595 İstanbul-Nouakchott, TK 595 Nouakchott-Dakar, TK 595 Dakar-İstanbul, TK 557 İstanbul-Cotonou, TK 557 Cotonou-Abidjan, TK 557 Abidjan-İstanbul seferleri ile 25 Eylül'deki TK 534 Freetown-Ouagadougou, TK 534 Ouagadougou-İstanbul seferlerinin de gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Ayrıca grev nedeniyle TK 0537 sayılı İstanbul-Ouagadougou seferini yapan ve içinde 107 yolcusu olan THY uçağının da iniş meydanının değiştirilerek Accra'ya yönlendirildiği kaydedildi.

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