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THY Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 27.10.2018 14:19 | Son Güncelleme

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından Real Madrid ve CSKA Moskova yoluna kayıpsız devam ederken, Fenerbahçe ise ilk yenilgisini aldı.

THY Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta maçları sona erdi.

Türk derbisinde Anadolu Efes, 16 sayı geriye düştüğü maçta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 89-83 mağlup ederek sezonun üçüncü galibiyetine ulaştı ve ligde beşinciliğe yükseldi. Fenerbahçe ise ilk yenilgisini yaşayarak ligde üçüncü sıraya geriledi.

Ligin diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği İspanya'dan Barcelona Lassa'ya 79-71 yenilerek üçüncü yenilgisini aldı ve 12. sıraya indi.

Son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid, ağırladığı Buducnost VOLI'yi 89-55 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. Rusya ekibi CSKA Moskova ise Herbalife Gran Canaria deplasmanında 106-91 kazanarak yenilgisiz averajla ikinci sırada yer aldı.

SONUÇLAR

Anadolu Efes - Fenerbahçe: 89-83

Bayern Münih (Almanya) - Baskonia (İspanya): 77-71

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Khimki (Rusya): 81-80

Real Madrid (İspanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 89-55

Olympiakos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail): 88-80

Darüşşafaka Tekfen - Barcelona Lassa (İspanya): 71-79

Panathinaikos OPAP (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya): 83-87

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 91-106

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Anadolu Efes 89 - 83 Fenerbahçe Anadolu Efes 89 - 83 Fenerbahçe
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thy avrupa ligi real madrid cska moskova Fenerbahçe

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