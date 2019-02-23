THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 23. hafta maçlarıyla devam edildi. Ligde 22. hafta maçlarının ardından play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen'i deplasmanda 97-75 mağlup etti. Bu sonuçla 20. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. İddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen ise 3'ü üst üste olmak üzere 20. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada kaldı. Anadolu Efes, sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 75-65 üstünlük kurdu. Organizasyonda 15. kez sahadan galip ayrılan lacivert-beyazlı ekip, haftayı 4. sırada tamamladı.
SONUÇLAR
CSKA Moskova (Rusya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 107-85
Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan): 75-65
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail): 87-83
Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya): 77-67
Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko: 75-97
Zalgiris (Litvanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 84-76
Panathinaikos (Yunanistan) - Khimki (Rusya): 94-85
Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 91-78
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