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THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 23.02.2019 11:09 | Son Güncelleme

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23. haftanın ardından Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü.

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 23. hafta maçlarıyla devam edildi. Ligde 22. hafta maçlarının ardından play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen'i deplasmanda 97-75 mağlup etti. Bu sonuçla 20. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. İddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen ise 3'ü üst üste olmak üzere 20. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada kaldı. Anadolu Efes, sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 75-65 üstünlük kurdu. Organizasyonda 15. kez sahadan galip ayrılan lacivert-beyazlı ekip, haftayı 4. sırada tamamladı.

SONUÇLAR

CSKA Moskova (Rusya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 107-85

Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan): 75-65

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail): 87-83

Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya): 77-67

Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko: 75-97

Zalgiris (Litvanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 84-76

Panathinaikos (Yunanistan) - Khimki (Rusya): 94-85

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 91-78

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thy avrupa ligi Fenerbahçe Beko Darüşşafaka Tekfen

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