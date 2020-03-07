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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Larkin

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 07.03.2020 16:04 | Son Güncelleme

Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Larkin

Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, lacivert-beyazlı ekibin Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-79 yendiği mücadelede 44 verimlilik puanıyla oynayarak 28. haftanın MVP'si unvanını elde etti. Larkin, karşılaşmada 40 sayı, 3 ribaunt, 5 asistlik performans sergileyerek, bu sezon 6'ncı kez MVP unvanına layık görülürken, Mirsad Türkcan'a ait bir sezonda en fazla MVP seçilen oyuncu rekoruna da ortak oldu.

Barcelona'dan Nikola Mirotic 37 verimlilik puanıyla ikinci, Valencia'dan Bojan Dubljevic ise 31 verimlilik puanıyla üçüncü sırada yer aldı.

LARKİN REKORU TEKRARLADI

Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla üç sayılık basket atan oyuncu rekoruna geçen yıl kasım ayında ortak olan Shane Larkin, bu başarısını tekrarladı. Larkin, karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 15 atışın 10'unu baskete çevirdi.

Avrupa Ligi'nde bu alandaki rekorun diğer ortağı ise Andrew Goudelock. ABD'li oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 2014 yılında Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 13 atışın 10'unda isabet bulmuştu.

(AA)

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Shane Larkin thy avrupa ligi anadolu efes

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