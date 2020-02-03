THY Avrupa Ligi'nde ocak ayının MVP'si Anadolu Efes'ten Shane Larkin

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, son 6 maçını kazanan Anadolu Efes'te sergilediği performansla ocak ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Ocak ayında üst üste 4 kez haftanın MVP'si seçilerek rekor kıran ABD'li oyun kurucu, bu süreçte çıktığı 6 maçta 25,7 sayı, 4,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Türkiye Milli Takımı'nda oynamayı kabul eden Larkin, ocak ayında maç başına 33 verimlilik puanı ortalaması yakaladı.
Öte yandan Kasım 2019'da da ayın MVP'si seçilen Larkin, THY Avrupa Ligi'nde bir sezonda iki kez bu unvana erişen ikinci isim oldu. Daha önce Hırvat Ante Tomic, Barcelona formasıyla 2014'ün şubat ve mart aylarında MVP olmayı başarmıştı.
(AA)
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