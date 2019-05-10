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THY Avrupa Ligi'nin en iyi ikinci 5'i açıklandı

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 10.05.2019 15:56 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nde açıklanan en iyi ikinci 5'ine Anadolu Efes'ten Micic de seçildi.

THY Avrupa Ligi'nin en iyi ikinci 5'i açıklandı

THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun en iyi ikinci 5'ine Anadolu Efes'ten Vasilije Micic de seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Micic'in yanı sıra CSKA Moskova'dan Nando De Colo, Olimpia Milano'dan Mike James, Saski Baskonya'dan Vincent Poirier, Real Madrid'den Walter Tavares ilk 5'e seçilen diğer isimler oldu.

Seçilen oyuncular, taraftarlar ve akredite basın mensuplarının oylamasıyla belirlendi. Organizasyonun dün açıklanan en iyi ilk 5'ine, Fenerbahçe Beko'da forma giyen Jan Vesely ve Kostas Sloukas girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
thy avrupa ligi anadolu efes Micic

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