THY Euroleague'de 14. haftanın MVP'si Vassilis Spanoulis

THY Euroleague'de 14. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Olympiakos'un evinde Herbalife Gran Canaria'yı 98-77'lik skorla mağlup ettiği maçta Yunan ekibinde gösterdiği performansla takımına galibiyeti getiren yıldız basketbolcu Vassilis Spanoulis haftanın MVP'si oldu. Spanoulis 21 sayı, 8 asist, 4 ribaund ve 1 top çalma ile mücadeleyi tamamladı.

36 yaşındaki basketbolcu, bu performans ile 31 verimlilik puanı aldı. Kariyerinde 3 kez Final-Four'da MVP olan yıldız oyuncu, 8. kez normal sezonda haftanın MVP'si seçildi.

Ligin 13. haftasında da Olympiakos'un Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov 36 verimlilik puanı ile haftanın MVP'si olmuştu.

