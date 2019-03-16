THY Euroleague'de 26. haftasında Türk takımları 3'te 2 yaptı

THY Euroleague'in 26. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları oynadıkları 3 karşılaşmadan 2 galibiyet çıkardı. Anadolu Efes, İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv'i 79-71, Fenerbahçe de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-82 mağlup etti. Darüşşafaka ise İspanya'da Gran Canaria'ya 82-64 yenildi ve üst üste 6, toplamda da 23. kez sahadan üzgün ayrıldı.
ZİRVE FENERBAHÇE'DE
Ligde 26 haftada geride kalırken Fenerbahçe 22 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Fener'i 20 galibiyetli CSKA Moskova ile Real Madrid takip ediyor. Anadolu Efes 17 galibiyetle dördüncü sırada yer alırken, 3 galibiyetli Darüşşafaka ise son sırada bulunuyor.
THY Euroleague'in 26. haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:
BC Khimki Moskova: 75 - Real Madrid: 100
Zalgiris Kaunas: 85 - Bayern Münih: 79
Maccabi FOX Tel Aviv: 71 - Anadolu Efes: 79
EA7 Olimpia Milano: 66 - Olympiakos: 57
Gran Canaria: 82 - Darüşşafaka: 64
CSKA Moskova: 77 - Panathinaikos: 78
Fenerbahçe Beko: 88 - FC Barcelona Lassa: 82
Saski Baskonia SAD: 82 - Buducnost Podgorica: 62
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