SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. THY Euroleague’de finalin adı: Olympiakos - Real Madrid

THY Euroleague’de finalin adı: Olympiakos - Real Madrid

19.05.2023 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Euroleague Final Four Yarı Final maçlarının ardından Olympiakos ile Real Madrid finale yükseldi.

THY Euroleague’de finalin adı: Olympiakos - Real Madrid

THY EuroLeague Final Four’da yarı final müsabakaları tamamlandı ve finalistler beli oldu. Litvanya’nın Kaunas şehrinde bulunan Zalgirio Arena’da düzenlenen maçların ilkinde Olympiakos ile Monaco karşılaştı.

FİNAL BİLETİNİ ALDI

FwhBq2zWIAAqXSD

Yunan ekibi rakibini 76-62 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Diğer yarı final maçında ise Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Madrid ekibi salondan 78-66 üstünlükle ayrılarak diğer final biletini alan diğer bir takım oldu.

İki takım şampiyon olmak için pazar günü karşı karşıya gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EuroLeague'de ilk finalist belli oldu!EuroLeague'de ilk finalist belli oldu!
Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!
Arda Turan için olay yaratan iddia!Arda Turan için olay yaratan iddia!
Anahtar Kelimeler:
EuroLeague maçı yarı final maçları maçın

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan bir araya geldi!

Sosyal medyada ses getirdi! "Yanlış anlamayın, ben AK Partiliyim ama..."

Sosyal medyada ses getirdi! "Yanlış anlamayın, ben AK Partiliyim ama..."

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

G.Saray maçı öncesi, görevi bırakmayı düşündüğünü açıkladı!

G.Saray maçı öncesi, görevi bırakmayı düşündüğünü açıkladı!

Daum'dan kötü haber! Yoğun bakımda yürek burkan açıklama

Daum'dan kötü haber! Yoğun bakımda yürek burkan açıklama

Öyle bir yerden fotoğraf paylaştı ki...

Öyle bir yerden fotoğraf paylaştı ki...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.