THY Euroleague'de haftanın MVP'si Angelo Caloiaro

THY Euroleague'de 20. hafta heyecanının sona ermesinin ardından haftanın en değerlisi de belli oldu. Maccabi FOX Tel Aviv'in evinde Panathinaikos'u 84-75 mağlup ettiği mücadelede gösterdiği performansla galibiyetin mimarlarından olan Angelo Caloiaro haftanın MVP'si seçildi. Caloiaro müsabakada 20 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle oynadı.
1989 doğumlu basketbolcu, bu performansıyla 33 verimlilik puanı aldı.
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