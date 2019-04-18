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THY Euroleague’de play-off turunda ilk maçların MVP’si Vasilije Micic

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 18.04.2019 13:33 | Son Güncelleme

THY Euroleague play off turu ilk maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes’in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi.

THY Euroleague’de play-off turunda ilk maçların MVP’si Vasilije Micic

THY Euroleague’de play off turu ilk maçları sona ererken, en oyuncusu da belli oldu. İlk karşılaşmalar sonunda Türk takımları Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko rakiplerini mağlup ederek avantaj sağladı. Efes’in Barcelona’yı Sinan Erdem Spor Salonu’nda 75-68 mağlup ettiği müsabakada yıldızlaşan Sırp basketbolcu Vasilije Micic, ilk maçların MVP’si seçildi. Müsabakada 31 dakika süre alan Micic, 21 sayı, 7 asist, 3 ribaund ve 1 top çalma ile oynadı. 25 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 30 verimlilik puanı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Vasilije Micic THY Euroleague anadolu efes barcelona

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