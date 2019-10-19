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THY Euroleague’de üçüncü haftanın MVP'si Nando de Colo

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 19.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

THY Euroleague’in üçüncü haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe'nin Fransız basketbolcusu Nando de Colo seçildi.

THY Euroleague’de üçüncü haftanın MVP'si Nando de Colo

THY Euroleague’de üçüncü haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı 87-80'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada büyük rol oynayan Fransız basketbolcu Nando de Colo, haftanın MVP’si seçildi.

Yıldız basketbolcu, 30 dakika süre aldığı müsabakada 39 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma ile oynayarak takımını sırtladı.

32 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 44 verimlilik puanı aldı. Fransız oyuncu böylece kariyerinde 16. haftanın MVP'si olmuş oldu. Nando de Colo bu alanda zirvede bulunuyor. Yıldız basketbolcu ayrıca 39 sayı ve 44 verimlilik puanıyla Euroleague’de kişisel rekorlarını da kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague Fenerbahçe nando de colo Saski Baskonia

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