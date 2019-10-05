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THY Euroleague’in ilk haftası Türk takımları 2’de 0

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 05.10.2019 14:55 | Son Güncelleme

THY Euroleague’in ilk haftasında Anadolu Efes Barcelona’ya, Fenerbahçe’de Real Madrid’e mağlup oldu.

THY Euroleague’in ilk haftası Türk takımları 2’de 0

THY Euroleague’de ilk hafta heyecanı sona erdi. Bu hafta Türk takımları, İspanyol ekipleri ile mücadele etti. Fenerbahçe, Real Madrid’e konuk olurken parkeden 81-77’lik skorla mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu’nda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Barca 74-64’lük skorla kazandı.

Euroleague’de ilk haftayı Valencia Basket'i deplasmanda 96-71 yenen son şampiyon CSKA Moskova averajla ilk sırada tamamladı.

Bu hafta oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları ise şöyle:

BC Khimki Moskova: 89 - Maccabi FOX Tel Aviv: 83
Panathinaikos: 87 - Kızılyıldız: 82
Bayern Münih: 78 - EA7 Olimpia Milano: 64
Real Madrid: 81 - Fenerbahçe Beko: 77
Zalgiris Kaunas: 58 - Saski Baskonia: 70
Anadolu Efes: 64 - FC Barcelona: 74
ALBA Berlin: 85 - Zenit Saint Petersburg: 65
Asvel Lyon-Villeurbanne: 82 - Olympiakos: 63
Valencia Basket: 71 - CSKA Moskova: 96

83

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Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague türk anadolu efes barcelona Fenerbahçe real madrid

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