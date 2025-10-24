SPOR

THY EuroLeague'in Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko! Anadolu Efes'i mağlup ettiler

EuroLeague’in 6. haftasında Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes’i 79-69 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı. Wilbekin ve Colson’un etkili performansıyla farkı son çeyrekte açan Fenerbahçe, derbide üstünlüğü elinden bırakmadı. İşte detaylar...

THY EuroLeague'in Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko! Anadolu Efes'i mağlup ettiler
Berker İşleyen

EuroLeague’in 6. haftasında Türk basketbolunun devleri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan derbide kazanan 79-69’luk skorla Fenerbahçe Beko oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 3. galibiyetini alırken, Anadolu Efes 4. mağlubiyetini yaşadı.

ANADOLU EFES FIRTINA GİBİ BAŞLADI

THY EuroLeague in Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko! Anadolu Efes i mağlup ettiler 1

Karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan Anadolu Efes, ilk 5 dakikada 8-0’lık seri yakalayarak üstünlüğü eline aldı. Dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan lacivert-beyazlılar, savunmada zaman zaman aksasa da ilk çeyreği 24-18 önde tamamladı.

FENERBAHÇE BEKO DENGEYİ KURDU

THY EuroLeague in Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko! Anadolu Efes i mağlup ettiler 2

İkinci periyotta tempo yükseldi, iki takım da karşılıklı sayılar buldu. 28-28’lik eşitliğin ardından Fenerbahçe Beko, Wilbekin’in kritik üçlüğüyle ilk kez öne geçti ve devreye 44-43 üstün girdi.

SAVUNMALAR ÖN PLANA ÇIKTI

THY EuroLeague in Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko! Anadolu Efes i mağlup ettiler 3

Üçüncü çeyrekte iki ekip de savunma sertliğini artırdı. Skorun sık sık el değiştirdiği bu bölüm 58-58’lik dengeyle sona erdi.

WILBEKIN VE COLSON DERBİYİ KOPARDI

THY EuroLeague in Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko! Anadolu Efes i mağlup ettiler 4

Son periyoda daha istekli başlayan Fenerbahçe Beko, Colson ve Wilbekin’in üçlükleriyle farkı 6 sayıya çıkardı. Anadolu Efes’in top kayıplarını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, farkı korumayı başardı. Wilbekin’in kritik dış atışlarıyla kontrolü elden bırakmayan Fenerbahçe Beko, parkeden 79-69 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de çıkışını sürdürürken Anadolu Efes’in galibiyet hasreti devam etti.

