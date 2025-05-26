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THY EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko yurda döndü! Taraftardan coşkulu karşılama...

Abu Dabi'deki finalde Monaco'yu yenerek EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, İstanbul'a döndü. Destekçilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Sarı-Lacivertliler'de kaptan Melih Mahmutoğlu taraftara seslendi. İşte detaylar...

THY EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko yurda döndü! Taraftardan coşkulu karşılama...
Berker İşleyen

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco’yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler bu şampiyonlukla birlikte EuroLeague kupasını ikinci kez müzesine götürdü.

ŞAMPİYON YURDA DÖNDÜ

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Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe Beko'nun uçağı 17:00 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Taraftarlar takımını coşkulu bir şekilde karşıladı.

KAPTANDAN ÇAĞRI

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Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, ayağının tozuyla taraftarlarına mesaj gönderdi. Kaptan Mahmutoğlu: 'Yarın herkesi Bağdat Caddesi'ne bekliyoruz. Harika bir şampiyonluk kutlaması olacak.' ifadelerini kullandı.

"KUPAYI HAKETTİK"

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Tarık Biberovic ise 'Bu takıma güveniyorum, inanılmaz bir kadroya sahibiz. Bu kupayı hak ettik. Böyle bir taraftara sahip olmak inanılmaz. Buraya geldiler, her yerde bizi desteklediler. Onlara sahip olduğumuz için çok şükrediyorum. Hepimiz çok mutluyuz, hala Avrupa fatihi olduğumuzun farkına varmaya çalışıyoruz. Tek düşündüğüm şey bu akşam güzelce kutlayıp yarın akşam Bağdat Caddesi'ne çıkmak.' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
EuroLeague Şampiyon fenerbahçe
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