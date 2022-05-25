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THY Genel Müdür Yardımcısı Çay, "En Etkin İnsan Kaynakları Yöneticileri" arasında

25.05.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Abdulkerim Çay: - "Gökyüzündeki gurur yolculuğumuzda ülkemizin istihdamına katkı sağlamaya ve insan kaynakları süreçlerimizi öncü uygulamalar ile geliştirmeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - İnsan kaynakları ve yönetim alanında Türkiye’nin en büyük şirketlerinin düşünce önderleri ve karar alıcılarını bir araya getiren CHRO Summit 2022 kapsamında düzenlenen ödül töreninde Türk Hava Yolları Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Abdulkerim Çay, Türkiye’nin en etkin 50 İnsan Kaynakları lideri arasında gösterildi.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, yeniden şekil alan iş dünyasında insan kaynakları fonksiyonunun önemine dikkati çeken "En Etkin İK Liderleri Araştırması", Data Expert iş birliği ile yürütüldü.

Türkiye'nin en büyük 1.000'den fazla şirketinin insan kaynakları yönetim süreçlerine liderlik eden kişilerin başarılarını değerlendiren araştırma sonucuna göre, en etkin 50 İK yöneticisi etkinlikte bir araya geldi.

Liderler konuşmalarında salgın sonrası yeni çalışma modelleri ve dijitalleşmenin insan kaynağına etkileri konularına odaklandı.

Açıklamada, törende yaptığı konuşmaya yer verilen Çay, Türk Hava Yolları’nın çok kültürlü yapısına değinerek, gençlere havacılık sektöründe benzersiz bir kariyer fırsatı sunduklarını aktardı.

Ortaklık olarak çalışanları arasında fırsat eşitliğinin daima gözetildiğini ve kadın istihdamı konusunda da büyük bir hassasiyetle çalışmaların yürütüldüğünü belirten Çay, "Yerde, gökte ve dünyanın dört bir yanında görev alan 65 bin kişilik Türk Hava Yolları ailemizin çabasıyla bugün dünyanın sayılı havayolu şirketlerinden birisi ve ülkemizin en değerli markasıyız.

Dolayısıyla ben de bu gurur verici ödülü tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Türk Hava Yolları olarak biliyoruz ki İnsan Kaynakları süreçlerimizi ne kadar geliştirirsek, çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu ne kadar artırırsak bayrağımızı da dünyanın dört bir yanında o kadar güçlü dalgalandırırız.

Gökyüzündeki gurur yolculuğumuzda ülkemizin istihdamına katkı sağlamaya ve insan kaynakları süreçlerimizi öncü uygulamalar ile geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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