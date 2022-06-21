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THY, IATA'nın Çevresel Değerlendirme programında "En Üst Düzey Sertifika"nın sahibi oldu

21.06.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat: - "En çok ülkeye uçan havayolu olarak dünyamızı seviyor, uçtuğumuz her nokta için değer üretiyoruz. IATA tarafından havacılık sektörüne özgü Çevre Yönetim Sistemi modeli olarak tasarlanan IEnVA programında en üst seviyeyi temsil eden Stage 2 sertifikasını doğrudan almayı başaran ilk havayolu olarak bu konudaki kararlılığımızı da gösterdik"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) Çevresel Değerlendirme programında "En Üst Düzey Sertifika"nın sahibi oldu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, havayolu şirketlerinin operasyonlarını çevresel açıdan bağımsız olarak değerlendirmek ve geliştirmek için tasarlanmış çevre yönetim ve değerlendirme sistemi IATA IEnvA (Environmental Assessment) Programı'nda en üst seviyede (Stage 2) sertifikasını aldı.

Bayrak taşıyıcı havayolu, bu sertifikayı doğrudan almaya hak kazanan ilk havayolu şirketi olarak çevreci operasyonlarda gökyüzünün yol göstericisi olduğunu kanıtladı.

THY adına sertifikayı Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen IATA Yıllık Genel Kurul Toplantısı ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'nde aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bolat, çevre odaklı çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz kıtalar arası yolcu taşımanın yanında, bugün dünyamızın sahip olduğu kültürel, çevresel ve ekonomik değerleri yarınlarımıza taşıyoruz. Bunu yaparken tüm operasyonlarımızda bugünümüzü nasıl daha az tüketiriz ve yarınımızı nasıl koruyabiliriz buna odaklanıyoruz. Kanatlarımızı açarken dünyanın o kanatların altında değil aslında üstünde tutulması gerektiğini, onu taşımamız gerektiğini biliyoruz. En çok ülkeye uçan havayolu olarak dünyamızı seviyor, uçtuğumuz her nokta için değer üretiyoruz. IATA tarafından havacılık sektörüne özgü Çevre Yönetim Sistemi modeli olarak tasarlanan IEnVA programında en üst seviyeyi temsil eden Stage 2 sertifikasını doğrudan almayı başaran ilk havayolu olarak bu konudaki kararlılığımızı da gösterdik."

IATA'nın dünyanın dört bir yanındaki havayolu şirketlerini 8 farklı başlıkta, 92 gereklilik maddesiyle denetlediği sürdürülebilirlik odaklı programda şirketler, liderlik, çevre yönetim planları, sistem ve dokümantasyon, geliştirme faaliyetleri çerçevesinde değerlendiriliyor.

Son yıllarda uçuş ve yer operasyonunun tüm aşamalarında sürdürülebilir projeler geliştiren THY'ye bu başarıyı, çevresel etkileri sistemsel bir şekilde kontrol etmek ve uçuş, kabin içi, ofis ve eğitim faaliyetleri ile bina bakım süreçlerinde attığı sürdürülebilir adımlar getirdi.

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