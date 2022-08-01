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THY iklim değişikliğiyle mücadele için "Co2mission" programını hayata geçirdi

01.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY iklim değişikliğiyle mücadele için "Co2mission" programını hayata geçirdi

İSTANBUL(AA) - Türk Hava Yolları (THY) iklim değişikliğiyle mücadelede uçuş kaynaklı karbon salımının dengelenmesini amaçlayan "Co2mission" adlı programı hayata geçirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, programla tüm çalışanların iş seyahatlerinden kaynaklanan emisyonların dengelenmesi hedefleniyor.

Misafirler ise tamamen gönüllülük esasına dayanan bu program ile çevreye daha duyarlı seyahatler gerçekleştirmenin yanı sıra karbon dengelemeyi ulaşılabilir ve pratik hale getirecek.

Bugün itibarıyla kullanıma açılan "turkishairlines.co2mission.com" sayfasında, yenilenebilir enerjiden ağaçlandırmaya kadar çeşitli karbon dengeleme projelerini barındıran, çevresel ve toplumsal faydaya yönelik portföy seçenekleri sunuluyor.

Uçuşuna ait emisyonu dengelemek isteyen bir yolcu, tercih ettiği proje portföyüne dilediği miktarda katkıda bulunarak, başka bir deyişle Birleşmiş Milletler tarafından akredite emisyon azaltım sertifikalarını satın alarak, karbon dengeleme işlemini gerçekleştirebiliyor.

Yolcunun verdiği katkı, Türk Hava Yolları’nın herhangi bir pay talebi olmaksızın dünya çapında kabul görmüş, VCS ve Gold Standard tarafından akredite edilmiş ve üçüncü parti denetim ve doğrulama süreçlerini tamamlamış projelerin desteklenmesini sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, küresel sorunların başında gelen iklim değişikliği ile mücadele için inisiyatif almaya hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda başarılı sonuçlarıyla göz dolduran sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerimize bir yenisini daha ekledik. Hayata geçirdiğimiz karbon dengeleme programı ile desteklenen projeler Birleşmiş Milletlerin belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına gönülden bağlı olduğumuzun bir göstergesidir. Bu programı hayata geçirme kararımız ise tüm faaliyetlerimizi, sorumlulukla gerçekleştirme gayretimizin bir sonucudur. Yolcularımızın da dünyaya karşı hepimizin sorumlu olduğunun bilinciyle programa büyük ilgi göstereceğine eminim.”

- Program hakkında

Karbon dengeleme işlemini gerçekleştirebilmek için uçuş tarihi, kalkış-varış istasyonları gibi temel bilgiler yeterli oluyor. Misafirler, hangi havayolu ile seyahat ettikleri fark etmeksizin diledikleri zaman karbon dengeleme işlemini gerçekleştirebiliyor.

İnternet ortamındaki “Co2mission” platformu ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) metodolojisi ile rota mesafesi, uçak türü, yakıt tüketimi ve daha pek çok etkeni göz önünde bulundurarak dengelenmesi gereken emisyon miktarının hesaplanmasına olanak sağlıyor. Bu platforma, bilet satın alımı esnasında Türk Hava Yolları internet sayfası üzerinden veya direkt olarak turkishairlines.co2mission.com internet sayfasından ulaşılıyor.

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