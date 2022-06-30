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THY, IndiGo ile kod paylaşım anlaşmasını yeniden yürürlüğe koydu

30.06.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: - "Türkiye ve Hindistan arasında seferlerin yeniden başlamasından çok mutluyuz. Bu sayede misafirlerimizin daha iyi bağlantılarla uçuşlarımızı kullanmaya devam edeceğini paylaşmak isterim"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ile Hindistan'ın en büyük özel havayolu şirketi IndiGo arasında 2018 yılında imzalanan "Kod Paylaşımı Anlaşması", IndiGo'nun icra ettiği seferlere THY'nin kodunun da eklenmesiyle yeniden yürürlüğe girdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, farklı noktalarda kademeli başlayan iş birliğiyle ilk kod paylaşımlı uçuş dün gerçekleştirildi. Bu kapsamda anlaşma, ikili serbest satış esasına dayalı olarak her iki hava yolunun da birbirlerinin seferlerine kodunu eklemelerine imkan sağlayacak.

Anlaşma kapsamında THY, IndiGo tarafından icra edilen Delhi-İstanbul ve Hindistan'ın Ahmedabad, Amritsar, Bangalor, Chennai, Bombay ile Kalküta şehirlerindeki uçuşlarına kodunu ekleyerek satış yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs salgını nedeniyle iki zorlu yıla tanıklık ettiklerini belirtti.

Havacılık sektörünün şu anda yeni bir döneme girdiğine dikkati çeken Ekşi, "Bu yeni dönemde bütün hava yolları için iş birlikleri daha önemli hale gelmiştir. Türk Hava Yolları ve IndiGo olarak, Türkiye ve Hindistan arasında seferlerin yeniden başlamasından çok mutluyuz. Bu sayede misafirlerimizin daha iyi bağlantılarla uçuşlarımızı kullanmaya devam edeceğini paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.

- "Yolcularımıza uygun bağlantılı, hızlı, kesintisiz seyahat deneyimi sağlanacak"

IndiGo Hava Yolları Genel Müdürü Ronojoy Dutta ise kod paylaşım anlaşmasından duyduğu memnuniyeti aktardı.

Yolcularına daha fazla seçenek sunmak için THY ile stratejik ortaklığı sürdürmekten mutluluk duyduklarını vurgulayan Dutta, "Havacılık sektörünün genel olarak düzelmesi sayesinde bu anlaşma ile yolcularımıza İstanbul'un ötesindeki seyahatler için sunulan seçenekler genişletilmektedir. Türk Hava Yollarının geniş uçuş ağındaki 12 varış noktası kullanılarak yolcularımıza uygun bağlantılı, hızlı, kesintisiz seyahat deneyimi sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Halihazırda THY, Delhi-İstanbul ve Bombay-İstanbul hatlarında haftanın her günü sefer icra ederken IndiGo, Delhi-İstanbul hattında haftanın her günü sefer yapıyor.

Ağustos 2022 itibarıyla söz konusu hatta haftanın her günü uygulanacak şekilde yeni seferler konulması planlanıyor. İki hava yolu arasındaki kod paylaşımı, misafirlerine tek rezervasyonla bağlantılı uçuş satın alma ve tüm seyahat boyunca sorunsuz bilet alım, biniş ve bagaj kontrolü deneyimi sunuyor.

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