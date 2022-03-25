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THY, Tivat ve Bargamo'ya tarifeli sefer başlattı

25.03.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY, Tivat ve Bargamo'ya tarifeli sefer başlattı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'ın Tivat ve İtalya'nın Bargamo şehirlerine tarifeli sefer başlattı.

THY, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yeni tarifeli seferlerini duyurdu.

Açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Karadağ'ın Tivat ve İtalya'nın Bargamo şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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