THY uçaklarında milli maç heyecanı yaşandı

İSTANBUL (AA) - Portekiz-Türkiye maçı, Türk Hava Yollarının (THY) internet bulunan geniş gövdeli uçaklarında yayımlandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile karşılaşan A Milli Futbol Takımının kritik maçının heyecanı THY uçaklarında da yaşandı.

Yolcular, bu önemli mücadeleyi THY'nin geniş gövdeli uçaklarında bulunan uçak içi eğlence ekranı Sport24 Extra kanalından canlı izleyebildi.

Maçı izleyen yolcuların heyecanı görüntülere de yansıdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz