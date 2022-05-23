SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Tiago Çukur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Milli takım aday kadrosundaki Tiago Süer Barbaros Çukur hangi takımda oynuyor?

Tiago Çukur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Milli takım aday kadrosundaki Tiago Süer Barbaros Çukur hangi takımda oynuyor?

23.05.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı. Bunun üzerine Tiago Çukur'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. Çukur, orta saha forvet oyuncuları arasında yer alıyor. Peki Tiago Çukur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Milli takım aday kadrosundaki Tiago Süer Barbaros Çukur hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

Tiago Çukur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Milli takım aday kadrosundaki Tiago Süer Barbaros Çukur hangi takımda oynuyor?

20 yaşındaki Tiago Çukur'un hayatı merak konusu oldu. Çukur, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı. Peki Tiago Çukur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Milli takım aday kadrosundaki Tiago Süer Barbaros Çukur hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

TİAGO ÇUKUR KİMDİR?

30 Kasım 2002 Hollanda doğumlu Tiago Süer Barbaros Çukur 20 yaşındadır. Watford'dan kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'ta forvet olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur. Çukur, uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil ediyor. Amsterdam'da dünyaya gelen Tiago Çukur, Hollanda ve Türk uyrukludur.

Tiago Çukur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Milli takım aday kadrosundaki Tiago Süer Barbaros Çukur hangi takımda oynuyor?

Tiago Çukur, Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan evvel, 2020 döneminde Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma terletti. Watford U23 takımına transfer olan Tiago Çukur Temmuz 2021 tarihinde Doncaster Rovers'a kiralandı. Tiago Çukur santrafor mevkisinde forma giyiyor. Türkiye U21 milli takımında forma giyiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakan Çalhanoğlu'nun laneti sosyal medyada gündem oldu!Hakan Çalhanoğlu'nun laneti sosyal medyada gündem oldu!
İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!
Son dakika: THY EuroLeague'de şampiyon Anadolu Efes!Son dakika: THY EuroLeague'de şampiyon Anadolu Efes!
Anahtar Kelimeler:
Almanya Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

Düğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldı

Düğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldı

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki tüm rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki tüm rakipleri belli oldu!

İşte İrfan Can'ın yeni adresi! Galatasaray...

İşte İrfan Can'ın yeni adresi! Galatasaray...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızı annesinin son haline bakın ne yazdı

Kızı annesinin son haline bakın ne yazdı

1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi

1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.