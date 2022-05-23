20 yaşındaki Tiago Çukur'un hayatı merak konusu oldu. Çukur, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı. Peki Tiago Çukur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Milli takım aday kadrosundaki Tiago Süer Barbaros Çukur hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

TİAGO ÇUKUR KİMDİR?

30 Kasım 2002 Hollanda doğumlu Tiago Süer Barbaros Çukur 20 yaşındadır. Watford'dan kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'ta forvet olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur. Çukur, uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil ediyor. Amsterdam'da dünyaya gelen Tiago Çukur, Hollanda ve Türk uyrukludur.

Tiago Çukur, Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan evvel, 2020 döneminde Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma terletti. Watford U23 takımına transfer olan Tiago Çukur Temmuz 2021 tarihinde Doncaster Rovers'a kiralandı. Tiago Çukur santrafor mevkisinde forma giyiyor. Türkiye U21 milli takımında forma giyiyor.



