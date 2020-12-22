Tıbbi mikrobiyologlardan mutasyona uğramış Kovid-19'a karşı daha sıkı tedbir uyarısı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Başkanı Prof. Dr. Selda Erensoy, dünyayı sarsan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılmasına ilişkin, "Virüslerin mutasyona uğraması zaten beklenen bir şey ama iyi izlemek lazım. Korkmadan ve paniklemeden vatandaşlarımızın önerilen tedbirlere daha sıkı sıkıya uymaları ve tedbirlerin sıkılaştırılması lazım." dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erensoy, AA muhabirine, dünyanın ve Türkiye'nin uzun süreden bu yana Kovid-19 hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi.

Her virüsün, özellikle de RNA virüslerinin zaman içinde mutasyona uğramasının bilim dünyası tarafından beklenen bir olgu olduğunu dile getiren Erensoy, "Mutasyon aslında hücreler çoğalırken genetik yapımızda ortaya çıkan değişikler demektir. Bilim insanları İngiltere'de yaptıkları çalışmalarda özellikle bu virüsün insanlar arasında hızlı yayıldığı bölgelerden elde ettikleri virüslerde mutasyonlar tespit etti. Normalde Kovid-19 virüsü bir kişiden ortalama 4 kişiye bulaşırken bu bölgede yayılım hızının daha hızlı ve yaygın olduğu belirlendi." dedi.