'Tıbbi muafiyet' kararı reddedilen Novak Djokovic'e sınır dışı şoku

Teniste yeni sezon heyecanı Avustralya Açık ile başlıyor. 17-30 Ocak tarihleri arasında Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvası için 'Aşı' tartışmaları uzun süredir devam ediyordu.

Avustralya hükümeti ve Avustralya Açık yönetiminin Eylül ayında aldığı kararda aşısız sporcuların turnuvaya katılmaları yasaklanmıştı. Erkeklerde dünya 1 numarası olan Novak Djokovic, aşı olmayı tercih etmeyen tenisçiler arasında yer alıyordu.

DJOKOVIC, 'TIBBİ MUAFİYET' İLE TURNUVAYA KATILACAĞINI AÇIKLADI AMA...

Novak Djokovic, bugün yaptığı paylaşımla 'tıbbi muafiyet' ile Avustralya Açık'a katılmak üzere Melbourne'e doğru yola çıktığını duyurdu ancak havalimanında Djokovic'i kötü bir sürpriz bekliyordu.

BAŞBAKAN REDDETTİ, HAVALİMANINDA BEKLEMEYE GEÇTİ

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Koronavirüs vakalarıyla ilgili konuların görüşüldüğü bir toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Djokovic'in ülkeye girişiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Morrison, Avustralya Açık yönetiminin verdiği tıbbi muafiyetin aksine Djokovic'in ülkeye girip giremeyeceğinin henüz belli olmadığını belirtti.

"Sunumunu ve sunduklarını destekleyen kanıtları göstermesini bekliyoruz" diyen Morrison, "Eğer kanıtları yetersizse, işte o zaman hiç kimseden farklı muamele görmeyecek ve bir sonraki uçakla evine gidecek. Novak Djokovic için hiçbir özel kural olmamalı. Yeterli kanıtlar sunarsa elbette tıbbi muafiyet alabilir ancak bu istisnaya hak kazanması, tamamen sunacaklarına bağlı" ifadelerini kullandı.

8 SAAT SONRA SINIR DIŞI

Yaklaşık 8 saat havalimanında bekleyen Novak Djokovic’in vizesi, Avustralya’daki sınır kuvvetlerine yeterli kanıt sunulmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Yetkililer, sınır dışı edilen Sırp rakete ülkeyi terk etmesi gerektiğini bildirdi.

Djokovic'in avukatları kararın iptali için girişimlerde bulunurken, Avustralya'yı ne zaman terk edeceği belirsizliğini koruyor.

DJOKOVIC'E TANINAN 'TIBBİ MUAFİYET' NEDİR? BAŞKA SPORCULAR DA BUNDAN FAYDALANABİLİYOR MU?

Avustralya Açık yönetimi ve Avustralya hükümeti, geçtiğimiz günlerde turnuva öncesi özel sağlık protokolleriyle ilgili güncelleme yaptı. Novak Djokovic'e tanınan bu muafiyetin aşı olmamış ve turnuvaya katılmak isteyen her sporcuya uygulanacağı belirtildi.

Avustralya Açık turnuva direktörü Craig Tiley, 'tıbbi muafiyet' ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Turnuvaya katılacak çoğu sporcu aşılarını olmuş durumda. Aşı olmayı tercih etmeyen sporcular için sıkı bir protokol hazırlandı. Bu protokollere harfiyen uyacak sporculara tıbbi muafiyet tanınacak. Turnuva sırasında çıkacak bir pozitif sonuç durumunda izolasyona alınacaklar ve maçları bu süreye denk gelirse maça çıkamayıp turnuvaya veda edecekler."

"BAZI SPORCULARIN ŞU SIRALAR POZİTİF SONUÇ VERMESİ ONLAR İÇİN İYİ"

"Turnuva öncesi birçok sporcunun pozitif test sonucu verdiğini görüyoruz. Virüse şimdi yakalanmaları, turnuva sırasında yakalanmalarından daha iyi. Tabii ki kimsenin zorlu bir hastalık dönemi geçirmesini istemeyiz ama bu bir gerçek. Şimdi enfekte olursanız antikor seviyeniz yüksek olacağı için turnuva süresinde bir sorun yaşamazsınız"

Avustralya Açık tarafından tanınacak tıbbi muafiyet şartlarının bazıları şu şekilde:

-Uçağa binmeden 72 saat öncesinden negatif test sonucu

-Ülkeye inişte zorunlu test

-Testin sonucu çıkana kadar tam izolasyon

-turnuva öncesi 14 gün otel karantinası (kontrollü şekilde antrenman yapılabilir)

-Turnuva akreditasyonu almadan önce negatif test vermek zorunlu

-Sporcunun ekibindeki herkes bu şartlara uymak zorunda

-Tıbbi muafiyet, en fazla a6 aylık verilebilir, bu süre içerisinde aşı olma kararı alınırsa tekrar değerlendirme yapılabilir

"SÖZ KONUSU BEN OLSAYDIM MUAFİYET ALAMAZDIM"

Djokovic'in tıbbi muafiyetle Avustralya Açık'a katılacak olmasıyla ilgili konuşan Büyük Britanyalı tenisçi Jamie Murray; "Aşı olmayan ben olsaydım muafiyet alabileceğimi sanmıyorum." diyerek karara göndermede bulundu.

ATP: İLK 100'DEKİ SPORCULARIN YALNIZCA 5'İ AŞISIZ

Erkek tenisçiler birliği ATP'nin Avustralya Açık öncesi yaptığı açıklamaya göre sıralamada ilk 100'de bulunan sporculardan yalnızca 5'i aşı yaptırmadı. Bu sporcuların da tıbbi muafiyet alarak turnuvaya katılması bekleniyor.

DJOKOVIC, AŞI TARTIŞMALARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Aşısız olduğu için Avustralya Açık'a katılamama riski bulunan Djokovic, kendisine bu konuda sorulan bir soruya tepki göstermiş ve; 'İnsanların soru sorma ve birisini yargılama özgürlüklerini kullanma konusunda çok ileri gittiklerini düşünüyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

ÜLKESİNDE DÜZENLEDİĞİ TURNUVADA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Novak Djokovic, koronavirüsün dünyayı etkisi altıla aldığı ve ükelerin sınırlarını kapatmak zorunda kaldığı dönemde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın da aralarında bulunduğu 4 Balkan ülkesinde Arria Tour isimli bir turnuva düzenlemiş ve eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.

Djokovic ve eşinin yanı sıra turnuvaya katılan tenisçilerden Grigor Dimitrov, Borna Coric ve Viktor Troicki, koronavirüse yakalandıklarını açıklamıştı.

NADAL SAKATLIKTAN DÖNDÜ, FEDERER KATILMIYOR

Sakatlıktan dönen 20 grand slam zaferli Rafael Nadal, Avustralya Açık'a katılacak. Bir diğer 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer ise, dizinden geçirdiği ameliyat sebebiyle sezonun ilk yarısını kaçıracak.

Novak Djokovic, Tokyo 2020'de ülkesi adına çiftlerde Nina Stojanovic ile birlikte mücadele etmiş ancak daha sonra sakatlığı sebebiyle çekilmişti. Sırp raket, teklerde ise yarı finalde Alman Zverev'e kaybederek altın madalya şansını yitirmiş, bronz madalya maçında ise İspanyol Carreno-Busta'ya yenilmişti.



