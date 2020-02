Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: “Irak’a 9 milyar dolarlık ihracat, 2.9 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz”

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak’a geldi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve beraberinde Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ) Başkanı Arif Parmaksız, GTİ Genel Müdürü Ömür Çebeş, Habur İşletme Müdürü Vefat Şahin’i Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilecan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ karşıladı.

Valilik makamında bir süre Vali Pehlivan ile görüşen Turagay, Türkiye için çok önemli bir kapı olan Habur Sınır Kapsına bir takım ziyaretlerde bulunduğunu belirterek, sağlık ve korona virüs konusunda Sağlık Bakanlığının her türlü girişimde bulunduğunu söyledi. Turagay, “Biz Ticaret Bakanlığı olarak her türlü desteği veriyoruz. Burada çalışan elemanlarımızın her türlü tehdide karşı korunması için dezenfeksiyon başta olmak üzere her türlü tedbiri aldık. Korona virüs tüm dünya için tehdit oluşturuyor. Türkiye’nin de sınırlarına dayanmış durumda. Ama bununla ilgilide Türkiye’de her türlü tedbir alınıyor. Riskin minimize etmesi için. Her şey Sağlık Bakanlığımız tarafından yerine getiriliyor. Bizde ilgili kuruluşlar olarak Ticaret Bakanlığımız olarak elimizden gelen tedbirleri almak için gayreti gösteriyoruz. Başta çalışanlarımız olmak üzere, tüm milletimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.