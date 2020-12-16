Ticaret Bakan Yardımcısı Yılmaz Batur, iş dünyası ile Brexit sonrasını değerlendirdi

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Brexit sürecinde Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında devam eden müzakereler ve Türkiye ile Birleşik Krallık arasında sonuçlandırılması hedeflenen Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Türk iş dünyasıyla bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Yılmaz Batur ile Türk iş dünyasının dün yaptığı çevrim içi toplantıya, TOBB, TİM, TÜSİAD, DEİK, MÜSİAD, ECİD, TÜRKBESD üyesi yaklaşık 550 firma katıldı. Birleşik Krallık ile AB arasında devam eden anlaşma müzakereleri ve Türkiye ile Birleşik Krallık arasında sonuçlandırılması hedeflenen STA konusunda gelinen aşamanın ele alındığı toplantıda, bu ülkenin Gümrük Birliği'nden ayrılacağı 1 Ocak 2021 sonrasında ticari ilişkilerde geçerli olacak düzen, ayrıntılarıyla masaya yatırıldı.

Yılmaz Batur, temel hedeflerinin Birleşik Krallık ile bir STA'nın sonuçlandırılarak, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girmesi olduğunu belirterek, bu kapsamda anlaşmayla ilgili gelişmeler ve muhtemel bir STA döneminde ticaret düzeni hakkında bilgi verdi.