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Ticaret Bakanı Muş, "Asrın felaketi"nde Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi:

10.02.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Asrın felaketi" olanak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da yürütülen çalışmalara ilişkin, "Bugün itibarıyla günlük 240 bin öğün sıcak yemeğin üzerine çıkmış bulunuyoruz burada, hem sivil toplum kuruluşlarının hem de ilgili kurumların toplam sayısını ifade ediyorum. Planlamamız 400 binin üzerine çıkmak." dedi.

Ticaret Bakanı Muş, "Asrın felaketi"nde Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi:

Bakan Muş, Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki Afet Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısından sonra kentte depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bütün illerinden ciddi anlamda Adıyaman'a yardım geldiğine işaret eden Muş, yardımlardan dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Depremin ardından 85 milyonun kenetlenip tek yürek halinde elindeki bütün imkanları seferber ettiğini vurgulayan Muş, şöyle konuştu:

"Biz burada arama kurtarma çalışmalarıyla ilgileniyorken, onlar da buradaki ihtiyaçların karşılanması için bütün imkanlarını büyük gayret içinde seferber etmişler. Toplumun bir kesimi veya başka bir kesimi değil, 85 milyonun tamamı aynı hassasiyetle davranıyor. Bu durum bizi motive ediyor. Ben iş dünyasına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten iş dünyasından çok ciddi destek veriliyor buraya, inanılmaz derecede yardım gönderiyorlar."

ADIYAMAN MERKEZDE İKİ MAHALLEYE SU VERİLMEYE BAŞLANDI

Adıyaman'daki depremzedelere sıcak yemek hizmeti verildiğini belirten Muş, "Şehir merkezinde çeşitli noktalar belirlendi. Bugün itibarıyla günlük 240 bin öğün sıcak yemeğin üzerine çıkmış bulunuyoruz burada, hem sivil toplum kuruluşlarının hem de ilgili kurumların toplam sayısını ifade ediyorum. Planlamamız 400 binin üzerine çıkmak, onunla ilgili de gerekli çalışmaları yapıyoruz. İlçelerimizde de ayrı şekilde sıcak yemek faaliyeti yürütülüyor." diye konuştu.

Şehrin önemli bölümüne elektrik verilmeye başlandığının altını çizen Muş, şunları söyledi:

"Tabii kopan kablolar, kopan hatlar var. Onların tamir edilmesi gerekiyor, o biraz zaman alıyor ama şu an itibarıyla kırsalı da dahil ettiğimizde şehrin yüzde 65'ine elektrik verilmiş durumda. Birkaç ilçemiz hariç, ilçelerimizin tamamına elektrik verilmiş durumda. Bir taraftan belediyemiz, suyun tekrar şehre verilebilmesi için büyük çaba içinde. Adıyaman merkezde şu an iki mahalleye su verilmiş durumda, Altınşehir ve Fatih mahallelerine. Yine buradaki altyapıyı tamir ettikçe daha fazla bölgeye su verilecek."

"VATANDAŞLARIMIZDAN İSTEĞİMİZ, ŞEHİR MERKEZİNE ARAÇLARIYLA GELMESİNLER"

Muş, çalışmaların kent genelinde hızlanarak devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlave iş makinelerimiz yolda, intikal edecekler var. Onların gelmesiyle çalışmalarımızı çok daha hızlandıracağız. Zaten Adıyaman'da son bir iki günde çalışmaları ciddi şekilde hızlandırmış durumdayız. Buradan bir beklentimizi, ricamızı da ifade etmek istiyorum. Çok sayıda insan buraya gelmek istiyor, yardımcı olmak istiyor. Burada bir planlama yapılmış durumda. Profesyonel ekipler var, gönüllüler var. Özellikle Bulvar Caddesi dediğimiz, Valiliğin olduğu caddeye sivil araçların gelmesi çalışmaları olumsuz etkilemekte, iş makinelerinin, AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin hareket kabiliyetini kısıtlamakta, ambulansların gidişini kısıtlamakta. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, şehir merkezine araçlarıyla gelmesinler. Yaya gelebilirler, buna bir kısıtlama getirmiyoruz. Birinci öncelikli işimiz insanların hayatlarını kurtarmak. Şu an enkaz altında belirlediğimiz 4 kişi var, onları kurtarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla halen sağ olan insanlarımız var. Zamanla yarışıyoruz."

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Bakan Karaismailoğlu, "Asrın felaketi"nde Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi:Bakan Karaismailoğlu, "Asrın felaketi"nde Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi:
Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman

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