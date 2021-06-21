Ticaret Bakanı Muş, Fransız mevkidaşı Riester ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi:

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester ile video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakan Muş, Riester ile yaptığı toplantıya ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Toplantıda görüşülen konulara değinen Muş, "Bu hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde, Türkiye ile AB arasında pozitif gündemin kabulü ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularını ele aldık." ifadesini kullandı.



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