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Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da esnafla bir araya geldi

10.05.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'un Çarşamba ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da esnafla bir araya geldi

Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Muş, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, zorlu bir süreçten, zorlu günlerden geçtiklerini söyledi.

Önlerinde bir seçim bulunduğunu hatırlatan Muş, "14 Mayıs'ta 2028'e kadar yönetimi seçeceğiz. Türkiye biliyorsunuz, 1950'ye kadar seçim olmadan tek parti ile yönetildi. 1950'de çok partili sisteme geçildi ve ardından ikili üçlü koalisyonları gördük." dedi.

AK Parti'nin 2002 yılında iktidara geldiğini ve bugüne kadar iktidarını sürdürdüğünü belirten Muş, şöyle devam etti:

"Türk siyasi tarihi seçimle gelen liderleri şöyle söyler, Menderes, Özal, Erdoğan. Bir resim vardı hatırlar mısınız, üçünün resminin olduğu. Altında da şu yazıyordu, 'Milletin adamları'. Çünkü millet bu adamları iktidara getirdi. Birine darbe yaptılar, diğeri görevi başında vefat etti, birine de darbe yapmaya kalktılar, millet sokağa indi. Şimdi yeni bir seçim arifesindeyiz. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın işleri yapabilmesi için arkasında güçlü de bir meclis olması gerekiyor. İradenin olmadığı yerde iktidar olmaz. Şimdi karşımızda 6'lı değil, 7'li bir masa var. 6'lı masa dediler ama masanın altından terör örgütünün siyasal uzantısı HDP çıktı. Peki her biri ayrı renkte olan bu 7'li masaya ülkeyi nasıl teslim edeceğiz? İşte bu nedenle AK Parti'nin bu ülkede iktidara devam etmesi gerekiyor."

Muş, 14 Mayıs seçimlerinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Masadan kalkan biri var biliyorsunuz. Masa için, 'noter masası, kumar masası' dedi. 'Ben bu masaya tekrar oturmam' dedi. Peki ne oldu da hangi güçler onu 3 gün sonra masaya tekrar oturttu? İşte bunları düşünerek 14 Mayıs'ta sandığa gitmemiz gerekiyor. Bizler güçlü Türkiye için desteklerinizi yeniden bekliyoruz." diye konuştu.

Programa AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, Çarşamba Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Selahattin Akkuş ile kooperatif üyeleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çarşamba ak parti

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