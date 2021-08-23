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Ticaret Bakanı Muş, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo ile görüştü

23.08.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Muş, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile makamında bir araya geldi.

Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bustillo ve beraberindeki heyet ile Türkiye-Uruguay ticari ilişkilerini ele aldıklarını belirterek "Görüşme sonrası Gümrük Konularında Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşması'nı imzaladık." ifadesini kullandı.

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