Ticaret Bakanı Muş, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile makamında bir araya geldi.
Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bustillo ve beraberindeki heyet ile Türkiye-Uruguay ticari ilişkilerini ele aldıklarını belirterek "Görüşme sonrası Gümrük Konularında Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşması'nı imzaladık." ifadesini kullandı.
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