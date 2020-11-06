Ticaret Bakanı Pekcan: "İzmir'imiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz"

İZMİR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı İzmir için el birliğiyle çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Pekcan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren çalışmaların tam bir koordinasyon ve iş birliği içinde yürütüldüğünü, bunun aynı şekilde devam edeceğini kaydetti.

İzmir'de ilk olarak Seferihisar'daki esnafla bir araya geldiklerini aktaran Pekcan, onların da büyük bir badire atlattığını dile getirdi.

Esnaftan, "Allah'a çok şükür 'Devletimizden Allah razı olsun, ilk günden itibaren hep yanımızdaydı. Çok hızlı yetiştiler." şeklinde memnuniyet sözleri duyduklarını aktaran Pekcan, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan böyle de onlarla ilgili çalışmalarımız da sürdüreceğiz. Bugün burada sayın bakanlarımız, sayın milletvekillerimiz, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey de buradalar. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmak için gayret içinde. Esnafımız için de zarar tespitine başladık Valiliğimizin koordinasyonunda. Zarar ziyan tespitine takiben zarar gören esnafımıza 50 bin liraya kadar sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere hibe desteği vereceğiz. Bunun dışında TESKOMB üzerinden Halkbank'tan kredi kullanan esnafımıza kredi ödemelerini faizsiz olarak 1 yıl süreyle erteledik."