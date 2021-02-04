Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Diyarbakır'da esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi:

DİYARBAKIR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemi sürecinde iş dünyamız da esnafımız da vatandaşımız da tüm dünya gibi etkilendi. Bakanlık olarak her zaman iş insanımızın ve esnafımızın yanındayız." dedi.

Bakan Pekcan, beraberinde Vali Münir Karaloğlu, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (DESOB) ziyaret etti.

Burada DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, esnaf ve sanatkarla görüşen Pekcan, yaptığı konuşmada, kadim kent Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diyarbakır'daki iş dünyası, esnaf ve sanatkarların sıkıntılarını tekrar değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Pekcan, tüm dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini vurguladı.

- "Bu süreci yönetmek için el birliğiyle çalışıyoruz"

Pekcan, Türkiye'nin sağlık altyapısıyla sağlık alanında dünyanın çok gelişmiş ülkelerinin birçoğunu dahi geride bıraktığını, ekonomik alanda da birçok ülkeden çok daha iyi durumda olduğunu belirtti.