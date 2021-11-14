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Ticaret Bakanlığı, 3 şirketi dış ticaret sermaye şirketi listesine ekledi

14.11.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, 3 şirketi dış ticaret sermaye şirketi listesine ekledi

Ticaret Bakanlığı, 3 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi.

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da bulunan Taypa Tekstil Giyim San. ve Tic. AŞ, Milteks Spor Giyim Tekstil San. ve Tic. AŞ ve Federal Mogul Dış Tic. AŞ'yi dış ticaret sermaye şirketleri listesine ekledi.

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