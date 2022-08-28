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Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazı kullanıma sunmak için ilana çıktı

28.08.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazı kullanıma sunmak için ilana çıktı

Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazın faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesine yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

Bakanlığın ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'in Akdeniz ilçesi, Karaduvar SB Mahallesi Mersin Serbest Bölgesi'nde Ticaret Bakanlığı tasarrufunda bulunan üstyapı, verilecek ruhsat süresine bağlı olarak kullandırılacak. Bu amaçla bölgede faaliyet göstermek isteyen yatırımcılardan dolar bazında teklif alınacak.

Başvuru için gerekli bilgiler, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilebilecek. Müracaatlar, kapalı zarf içindeki fiyat teklifi ve gerekli belgelerle Mersin Serbest Bölgesi Müdürlüğüne yapılacak.

Yatırımcılar bugünden itibaren 30 gün içinde teklif verebilecek.

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