Ticaret borsalarında 345 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında Ağustos 2021-Mart 2022 döneminde 345 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2021-Mart 2022 döneminde borsalarda 345 bin 282 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 81 bin 777 tonla Ordu'da gerçekleştirildi.

Bu kenti 74 bin 344 tonla Sakarya ve 50 bin 634 tonla Giresun izledi.

