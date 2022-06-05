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Ticaret borsalarında 352 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

05.06.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret borsalarında 352 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında Ağustos 2021-Nisan 2022 döneminde 352 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2021-Nisan 2022 döneminde borsalarda 352 bin 477 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 84 bin 259 tonla Ordu'da gerçekleştirildi.

Bu kenti 75 bin 876 tonla Sakarya ve 51 bin 644 tonla Giresun izledi.

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