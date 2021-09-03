Ticaret borsalarında 605 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında Ağustos 2020-Temmuz 2021 döneminde 605 bin 535 ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2020-Temmuz 2021 döneminde borsalarda toplam 605 bin 535 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 129 bin 305 tonla Ordu'da gerçekleştirildi, bu kenti 108 bin 254 tonla Sakarya, 90 bin 644 tonla Düzce/Bolu ve 78 bin 597 tonla Giresun izledi.

