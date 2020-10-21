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Ticaret Müzesi için hazırlıklar başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.10.2020 09:38 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Ticaret Müzesi için hazırlıklar başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ticaretin kalbinin attığı Kayseri’de bir ticaret müzesi kurmak için çalışmalara başladı. Melikgazi Belediyesi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan eski Kayseri Ticaret Odası binasında düzenleme yaparak binayı “Ticaret Müzesi” yapacak.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile Ticaret Müzesi olacak binayı inceleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olacak olan bu müze şehrimize çok yakışacak.” dedi.
“Ticaret Hayatının Geçmişi Canlanacak”
Kayseri Ticaret Odası ile birlikte yapılması planlanan yeni müze hakkında bilgi veren Başkan Dr. Palancıoğlu, “Kayserimiz yıllardan beridir ticaretin yoğun olarak yapıldığı illerin başında geliyor. Kültepe olarak bilinen yerdeki Kaniş Karum Anadolu’nun en önemli ticaret merkeziydi. Tarihimizden beridir gelen ticarete olan ilgi bizleri de geçmişi yeniden canlandırmaya itti. Ticaret Odamız ile işbirliği ile geliştirdiğimiz proje kapsamında yeniden işlevlendireceğiz. Kuracağımız yeni müze ile ticaret hayatının geçmişini tekrar canlandırmak istiyoruz. Müzeyle, Kayseri halkının ve Kayseri Ticaret Odası üyelerinin, esnafın ellerinde bulunan ticari belge ve nesnelerin bir araya getirilip sergilenmesi, işadamlarının ticari birikimlerinin paylaşıma sunulması, tekstil, kartpostal ve resim gibi eskiye dayalı sergilerin açılmasını amaçlıyoruz. Müzemize bağış yapmak isteyenden eski daktilo, fatura, çek, sözleşme, ticari kayıt ve senet, büro ve kırtasiye malzemesi, hesap makinesi, mühür ve matbaa malzemeleri gibi her türlü doküman ve eşyayı toplamaya başlayacağız. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi.
Ticaret Müzesi’ne dönüştürülecek olan tarihi bina önünde açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy “Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu ile yaptığımız protokol ile eski binamızın Ticaret Müzesine dönüştürülmesine karar vermiştik. Burada bizim istediğimiz ticarette eskiye dair ne var ise buraya sergileyerek, canlandırmak istiyoruz. Türkiye’de iki tane ticaret müzesi var. 3’ncüsünü de Kayseri’de ilk biz açacağız. Biz ticaret yönünden zengin bir şehiriz. Ticaretin baş şehri olarak bilinen Kayseri’ye de bu müze yakışacak. Bu müzemizde ticaretimizin tarihi sergilenecek. Katkılarından dolayı Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. “ dedi.
Kayseri’nin kültür turizmine büyük katkı sağlayacak yeni müzede eğitim atölyeleri, 3D müze alanı, çok amaçlı salon, özel sergi alanları ve bir çok kültürel faaliyete imkân veren sosyal alanlar yer alacak.

Ticaret Müzesi için hazırlıklar başladı

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