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Ticaret sicili ilanları daha hızlı yayımlanacak

ERZURUM HABERLERİ  | 10.08.2020 12:01 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından çıkarılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan dijital dönüşüm sayesinde, elektronik ortamda gönderilen ilanların aynı gün yayımlanacağı uygulama, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından da kullanılmaya başlandı.Konuyla ilgili açıklama yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ortak çalışmasıyla, ticaret sicili ilanlarının elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne gönderilmesi ve aynı gün yayımlanması işlemlerinin altyapı çalışmalarının tamamlanarak uygulamaya konulduğunu ifade etti.10 Ağustos tarihi itibariyle geçtikleri uygulamayla, MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden tescil edilen kuruluş ve değişiklik işlemlerinin aynı gün içinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanması işlemlerine başlandığını söyleyen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, “Oda hizmet kalitesini en üst seviyeye tutmak ve üyelerimize hızlı ve kaliteli hizmet vermek adına yürüttüğümüz çalışmalar planlı şekilde devam ediyor.

Ticaret sicili ilanları daha hızlı yayımlanacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından çıkarılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan dijital dönüşüm sayesinde, elektronik ortamda gönderilen ilanların aynı gün yayımlanacağı uygulama, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından da kullanılmaya başlandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ortak çalışmasıyla, ticaret sicili ilanlarının elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne gönderilmesi ve aynı gün yayımlanması işlemlerinin altyapı çalışmalarının tamamlanarak uygulamaya konulduğunu ifade etti.
10 Ağustos tarihi itibariyle geçtikleri uygulamayla, MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden tescil edilen kuruluş ve değişiklik işlemlerinin aynı gün içinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanması işlemlerine başlandığını söyleyen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, “Oda hizmet kalitesini en üst seviyeye tutmak ve üyelerimize hızlı ve kaliteli hizmet vermek adına yürüttüğümüz çalışmalar planlı şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda, Odamızın gerek TOBB, gerekse ilgili Bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla ilişkili hizmetlerini ilgili kurumlarla entegre edip, üyelerimize kolaylık sağlayacak şekilde yürütülmesine azami özen gösteriyoruz” diye konuştu.
“Yeni uygulama hız ve kolaylık sağlayacak”
Yeni uygulamanın ticari hayata hız ve kolaylık sağlayacağının altını çizen Başkan Yücelik şunları söyledi; “Daha önceden tescil edilen işlemler aynı gün kargoya verilerek 3-4 gün içerisinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi sağlanıyordu. Yeni geçtiğimiz uygulamayla, Ticaret Sicil Müdürlüğümüzce MERSİS üzerinden tescil edilen kuruluş ve değişiklik işlemlerinin hemen hemen tamamına yakınını elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü’ne göndererek, aynı gün içerisinde gazetede yayımlanmasını sağlamaya başladık. Bu programa geçen ilk odalardan biri olmanın sevincini yaşıyoruz. Artık, tescil edilen işlemler kargoya verilmeksizin ve beklemeksizin, tescilden birkaç saat sonra aynı gün içerisinde elektronik ortamda MERSİS programı üzerinden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilecek. Uygulamanın Odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

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